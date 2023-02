Cocainorso, i primi risultati del film di Elizabeth Banks su Rotten Tomatoes!

In Italia uscirà soltanto il 27 aprile ma negli USA è il weekend di Cocainorso, il nuovo film diretto da Elizabeth Banks. Come consuetudine su Rotten Tomatoes si sono riversati già i primi spettatori che hanno avuto l'occasione di vedere il film e la percentuale è destinata a modificarsi nel corso delle settimane.

In attesa di scoprire se ci sarà realmente un sequel di Cocainorso con protagonista. uno squalo, al momento il punteggio è del 72% dopo 87 recensioni. Tra i recensori del film anche diversi giornalisti d'oltreoceano come Kofi Outlaw di Comicbook che ha assegnato un punteggio di 3,5 su 5 definendo il film 'un'esecuzione fortunatamente semplice e buffa della premessa iniziale'.



Rohan Patel lo definisce 'maledettamente violento, spaventosamente sanguinoso, ma sorprendentemente sincero'.

Ci sono ovviamente diverse critiche:"Banks non mostra di avere doti per la suspence e il ritmo è del tutto sbagliato. È difficile dire se si tratti della sceneggiatura o è la regia ad essere responsabile della sensazione goffa e lenta che trasmette il film".



Cocainorso, basandosi in parte su un fatto realmente accaduto, racconta la storia di un plantigrado che trova un borsone contenente 30 chili di cocaina, caduto letteralmente dal cielo e appartenente ad un noto trafficante. Il contatto della droga con l'orso causerà diversi momenti di terrore.



Non perdetevi il trailer di Cocainorso, il nuovo film diretto da Elizabeth Banks.