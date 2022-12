Cocainorso: poster bianco Natale per il film più folle del 2023, ma quella non è neve...

Per la festa di Natale, Universal Pictures ha pubblicato il nuovo motion poster di Cocainorso, uno dei film più folli in uscita nel 2023 che è stato diretto dall'attrice-regista Elizabeth Banks e basato su una straordinaria e assurda storia vera.

Nel materiale promozionale, che potete vedere in calce all'articolo, l'orso al centro del racconto è racchiuso in una palla di Natale, ma conoscendo la premessa alla base del film e della storia vera che l'ha ispirato ci viene il sospetto che potrebbe non trattarsi di neve...

Qualora non lo sapeste, infatti, Cocainorso è basato sulla storia vera di un orso cocainomane: la vicenda è avvenuta nel 1985, quando l'incidente aereo di un narcotrafficante sparse un grosso carico di droga per un'area molto vasta di una foresta della Georgia. Un orso particolarmente curioso, imbattendosi nel misterioso carico, ha accidentalmente ingerito una quantità spropositata di cocaina, che chiaramente lo ha mandato a dir poco su di giri: il film seguirà un gruppo di poliziotti, criminali, turisti e adolescenti che loro malgrado si ritrovano proprio in quella foresta, nel mezzo del territorio di caccia del grizzly impazzito.

Cocainorso è interpretato da Keri Russell, O'Shea Jackson Jr., Alden Ehrenreich, Kristofer Hivju, Aaron Holliday e il compianto Ray Liotta, in una delle sue ultime interpretazioni. Il film ha una data d'uscita fissata al 23 febbraio prossimo per il mercato nord-americano, mentre una data per l'Italia non è ancora stata comunicata.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Cocainorso.