Cocainorso, l'orso cocainomane assetato di sangue salta in un'ambulanza nel nuovo video

Mentre la regista Elizabeth Banks riflette su un ipotetico sequel Cocaine Shark, IGN ha potuto condividere in esclusiva una clip tratta da uno dei thriller horror più pazzi del 2023, Cocainorso, in uscita nelle sale con Universal Pictures.

La clip, della durata di oltre due minuti, è disponibile nel player in calce all'articolo e presenta due EMT, interpretati da Scott Seiss e Kahyun Kim, che aiutano un agente ferito, interpretato da Margo Martindale, e l'assalto del furioso orso cocainomane assetato di sangue. Un assaggio di questa sequenza era stata anticipata anche da trailer ufficiale di Cocainorso, pubblicato qualche settimana fa.

Il film è ispirato a eventi reali accaduti in Georgia, Stati Uniti, ma chiaramente la sceneggiatura di Jimmy Warden si è presa molte libertà nella stesura del progetto, pensato come una commedia nera iperviolenta e scorrettissima. La storia segue un orso che, dopo aver ingerito accidentalmente il carico di un trafficante di droga, perde la ragione e inizia a mietere vittime nei pressi di una piccola città di montagna. Nel cast Keri Russell nei panni di Sari, Brooklynn Prince nei panni della figlia di Sari, O'Shea Jackson Jr. nei panni di Daveed, Alden Ehrenreich nei panni di Eddie Dentwood, Christian Convery nei panni di Henry, Jesse Tyler Ferguson, il compianto Ray Liotta nei panni dell'antagonista Syd Dentwood, Isiah Whitlock Jr. nei panni di Bob e Aaron Holliday nei panni di Stache, oltre Matthew Rhys nei panni di Andrew C. Thornton II e Kristofer Hivju, ex star di Game of Thrones.

Cocainorso è prodotto da Elizabeth Banks, Phil Lord e Christopher Miller, e negli USA uscirà il 27 febbraio. In Italia, invece, arriverà il 13 aprile.