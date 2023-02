Cocainorso, ipotesi sequel Cocaine Shark? Elizabeth Banks:'Se c'è una bella storia... '

Intervistata da People, l'attrice e regista Elizabeth Banks ha aperto la porta ad un possibile sequel di Cocainorso, film che uscirà nelle sale Italiane il prossimo 27 aprile, basato su una storia vera. Il seguito del primo film potrebbe spostare l'attenzione dagli orsi agli squali, ispirandosi ad una news pubblicata di recente.

In Nuova Zelanda, la notizia che tre tonnellate di cocaina galleggiavano nell'oceano ha reso letteralmente virale sul web l'idea di un film intitolato Cocaine Shark.

Ecco la risposta a People di Banks:"Ho visto la notizia. Se c'è una bella storia, allora certo. Lo squalo con la cocaina, non vedo come possa perdere".



Prima di approfondire un eventuale sequel gli spettatori attendono nelle sale Cocainorso, che si ispira ad un fatto realmente accaduto nel 1985: in Georgia un orso nero morì dopo aver ingerito una gran quantità di cocaina.

Da quel fatto tragico nacque la leggenda metropolitana di un orso che sotto l'effetto di sostanze stupefacenti attaccava e uccideva le persone. Sul nostro sito è disponibile il poster di Cocainorso (Cocaine Bear nella versione originale in inglese).



Nel cast del film diretto dalla star di Pitch Perfect Elizabeth Banks ci sono Keri Russell, Margo Martindale, Alden Ehrenreich, O'Shea Jackson Jr., Jesse Tyler Ferguson e il compianto Ray Liotta in una delle sue ultime interpretazioni.



Non perdetevi il folle trailer di Cocainorso, in arrivo ad aprile nelle sale cinematografiche.