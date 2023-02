Cocainorso, Elizabeth Banks sulla testa finta dell'orso:'È a casa mia, nel mio ufficio!'

La regista Elizabeth Banks è impegnata nel tour promozionale del film Cocainorso, prossimamente al cinema, e nel corso di un'apparizione al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, ha dichiarato di divertirsi spesso a spaventare le persone con l'animatronic della testa dell'orso usata nel film.

"Quella testa è a casa mia, nel mio ufficio. Recentemente, un addetto alle riparazioni si è avvicinato ed è entrato, ha acceso la luce e ha perso la testa!" ha dichiarato la regista.

La trama del film s'ispira ad un fatto realmente accaduto, un orso che ha ingoiò un gran quantitativo di cocaina, senza tuttavia attaccare persone come succede nel film, che potrebbe anche avere un sequel Cocaine Shark.



"C'era un trafficante di droga negli anni '80 e il suo modus operandi era quello di far cadere la droga da un aereo a bassa quota affinché affinché le persone la raccogliessero a terra. E questa notte [raccontata nel film] la corsa alla droga finisce male e la fa cadere nel bosco. E un orso entra nella droga. Tutto ciò è accaduto nella vita reale. E non recuperarono mai nessuna delle droghe. Ma ciò che ritrovarono dopo mesi fu un orso in overdose nei boschi che aveva mangiato tipo 70 chili di cocaina. E così questo film immagina cosa sarebbe successo nelle ore successive se quell'orso avesse trovato per primo la borsa" ha raccontato Banks.



Scoprite che effetto ha la droga sugli orsi nel nuovo teaser di Cocainorso!