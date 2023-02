Cocainorso, Elizabeth Banks e Alden Ehrenreich su Ray Liotta:'Adorava il film'

Uscirà nelle sale italiane il prossimo 27 aprile Cocainorso, il nuovo film diretto da Elizabeth Banks, che debutterà negli USA già questo weekend. Il film contiene una delle ultime performance di Ray Liotta, scomparso nel maggio dello scorso anno. In una recente intervista Elizabeth Banks ha ricordato il collega.

"Non ha mai visto il film completo ma ha visto tutte le sue scene. E ha visto l'orso, che è la cosa più importante perché quel pover'uomo, come tutti, ha dovuto recitare con un tipo vestito di nero, uno stunt-man e la sola speranza che possa essere bello. Era passato otto giorni prima di morire, in realtà, e lo adorava. Era così felice. Rideva... Era semplicemente delizioso" ha concluso Banks.



Anche la co-star Alden Ehrenreich ha speso parole molto affettuose nei confronti di Liotta:"Lo adorava [il film]. Sono molto grato per l'opportunità che ho avuto di lavorare con lui, e soprattutto ora... Liz [Elizabeth Banks] aveva un set fantastico e lui è arrivato e sembrava veramente che si divertisse a farne parte. Intendo che si stava davvero divertendo, credo, quindi è stato davvero bello lavorare con lui e vederlo divertirsi così tanto".



Dopo la morte di Ray Liotta, Elizabeth Banks lo ricordò sui social:"Avevo un legame speciale con Ray Liotta. Ci incontrammo in un piccolo film, The Details, e mi lasciò senza fiato. Ho sempre ammirato la sua recitazione ma l'ho apprezzato come essere umano. Era un incantatore. Abbiamo collaborato a Cocainorso negli ultimi mesi [...]".



Non perdetevi il trailer di Cocainorso, l'ultimo film diretto da Elizabeth Banks.