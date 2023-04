Cocainorso, caos tutto italiano: vietato ai minori di 14 anni, poi di 18, poi ancora di 14

Cocainorso è il nuovo film rated-r di Universal in uscita in Italia dal 20 aprile prossimo dopo i successi di Megan e Violent Night, ma in queste ore la nuova regia di Elizabeth Banks sta facendo parlare di sé a causa delle forti incertezze sulla sua classificazione.

La Universal ha infatti auto-classificato Cocainorso come vietato ai minori di 14 anni, ma la sottocommissione della Direzione Generale del Cinema e dell'Audiovisivo del Ministero della Cultura ha bocciato la classificazione proposta dalla major hollywoodiana e ha bloccato Cocainorso con un divieto ai minori di 18 anni. Come segnala Cinecittà News, però, in un caotico tira e molla tutto italiano, il divieto è stato nuovamente 'abbassato' ai minori di 14 anni: questo perché Universal Pictures International Italy ha fatto immediatamente ricorso, vedendo già all'orizzonte i danni promozionali inferti da un divieto così pesante (anche da un punto di vista promozionale: i trailer dei film vietati ai minori di 18 anni, per esempio, in Italia non posso essere proiettati nei cinema, eccetto che nelle sale nelle quali è già in programmazione un film vietato ai minori di 18 anni).

Il ricorso è passato con due nuove sottocommissioni, diverse da quella originale, che hanno riportato il divieto di Cocainorso ai minori di 14 anni. Tra i contenuti sensibili vengono citati violenza, uso di armi, turpiloquio, alcol o droga. Per gli stessi motivi, negli Stati Uniti il film è uscito nelle sale rated-R, una classificazione che impone ai minori di 17 anni di essere accompagnati da un adulto.

Per altri contenuti, guardate il trailer ufficiale di Cocainorso.