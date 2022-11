Cocaine Bear: un orso strafatto di cocaina nel poster ufficiale del nuovo film Universal

Universal ha pubblicato il primo poster ufficiale di Cocain Bear, nuovo film diretto dall'attrice Elizabeth Banks previsto per il 2023 e basato sulla storia vera di un orso cocainomane avvenuta negli anni '80.

La locandina, che potete trovare in calce all'articolo, mostra l'orso cocainomane e il titolo ufficiale del film: in Italia il film sarà intitolato 'Cocain Orso', ed è stato definito 'un film stupefacente', gioco di parole con la droga al centro della storia che rifa il verso al sottotitolo della locandina ufficiale, 'get in line'.

Ispirato ad una storia vera del 1985, una storia che riguarda l'incidente aereo di un narcotrafficante, la scomparsa della cocaina che stava trasportando e soprattutto l'orso nero che se l'è mangiata, questo folle thriller ha per protagonisti un gruppo di poliziotti, criminali, turisti e adolescenti che loro malgrado si ritrovano in una foresta della Georgia che si dà il caso sia anche il territorio di caccia di un grizzly che ha ingerito un'incredibile quantità di cocaina e che adesso è letteralmente su di giri.

Insomma, per parafrasare il regista iraniano Jafar Panahi, gli orsi non solo esistono ma sniffano pure: rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti su un film che promette di essere tra i più pazzi della prossima stagione.