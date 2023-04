Cocaine Bear, in arrivo il documentario sulla storia vera di 'Pablo Eskobear'

La storia di un orso che ingerisce quantità di cocaina letali per un uomo ha creato un'aura di leggenda attorno a Cocaine Bear, il film diretto da Elisabeth Banks.

Ad aumentare la leggenda della pellicola ci pensa la classica frase che terrorizza tutti gli spettatori: il film è tratto da una storia vera e il documentario Cocaine Bear: The True Story racconterà la vicenda attraverso interviste e video inediti.

Il documentario, che debutterà su Peacock il 14 aprile, racconta l'incredibile e triste storia dietro la leggenda metropolitana che ha scatenato la morte di un orso bruno che in Georgia nel lontano 1985 ingerì ingenti dosi di cocaina. L'animale morì di overdose senza ferire né uccidere nessuno, ma questa vicenda creò inevitabilmente la leggenda di Pablo Eskobear.

Il trailer del documentario Cocaine Bear: The True Story scava in profondità nella storia che ha ispirato Cocainorso partendo dall'ex poliziotto Drew Thornton e della famigerata corsa alla droga che lo legherà per sempre a un orso della Georgia drogato di cocaina. Il documentario raccoglie i punti di vista delle persone più vicine al caso, tra cui l'ex sceriffo che arrivò per primo sulla scena del crimine e la squadra speciale che trovò l'orso morto per overdose.

La storia vera basata su Cocaine Bear (che avrà parecchi sequel) è bizzarra e vede intrecciarsi tra loro cartelli della droga, omicidi e un orso. Drew Thornton è tra i protagonisti della vicenda vera: l'uomo è un ex poliziotto che rinnegò l'amore per la giustizia per diventare contrabbandiere internazionale di droga, trasportando aerei carichi di cocaina negli Stati Uniti dal Sud America. Proprio questi aerei decreteranno la sua morte: Thornton rimase impigliato con il paracadute e morì in caduta libera precipitando sul vialetto di un'abitazione in Tennessee, con la sua enorme borsa di cocaina, armato fino ai denti e con indosso un paio di mocassini Gucci. Parte della cocaina lanciata dall'aereo del contrabbandiera finirà nella pancia dell'orso. Il resto non è storia, ma leggenda.

Cocaine Bear arriverà nelle sale italiane il 20 aprile malgrado la classificazione di Cocainorso non sia ancora chiara.