Cocain Bear: Elizabeth Banks dirigerà un film su un orso cocainomane, e la storia è vera!

Elizabeth Banks ha trovato il suo prossimo progetto da regista dopo il flop di Charlie's Angels. Secondo quanto riportato da Deadline, l'attrice dirigerà per Universal un thriller basato sulla bizzarra storia vera di un orso cocainomane intitolato Cocaine Bear.

Riportato dal New York Times nel 1985, il fatto di cronaca ha avuto luogo in Kentucky nel 1985 e vede al centro un orso nero di circa 80 chili che ha mangiato il contenuto di un borsone contenente oltre 30 chili di cocaina, sganciato a terra dall'aereo di un trafficante di droga locale, Andrew Thornton. L'orso è stato ritrovato morto in apparante stato di overdose.

I dettagli della trama della pellicola sono ancora sconosciuti, ma il report fa sapere che si tratterà di un thriller basato sui personaggi. Alla produzione troviamo Phil Lord e Chris Miller tramite il loro contratto con Universal, mentre il progetto sarà supervisionato da Matt Reilly e Christine Sun. Lord, Miller e la Banks hanno già collaborato per il franchise di The Lego Movie.

La Banks sta attualmente lavorando con Universal e il produttore Marc Platt per sviluppare un ibrido tra animazione e live-action basato sul popolare libro per bambini The Magic School Bus, in cui l'attrice vestirà i panni della maestra Ms. Frizzle.