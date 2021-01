Cobra Kai: i personaggi di Karate Kid torneranno in futuro? 'Porta aperta al Miyagi-verse'

A pochi giorni dall'uscita dei nuovi episodi su Netflix, c'è già chi pensa alla quarta stagione di Cobra Kai: avremo modo di incontrare nuovamente alcuni personaggi legati a Karate Kid?

È questa la domanda a cui l'autore e co-creatore della serie Josh Heald si è ritrovato a rispondere durante un'intervista per TVLine. In particolare, tra gli altri ritorni, abbiamo ritrovato la Ali Mills di Elisabeth Shue, dal film originale del 1984. Ovviamente Heald non ha voluto svelare troppo, ma non ha neanche scartato l'eventualità:

"Non farò commenti su quali siano i piani per i personaggi classici, ma c'è ancora una lunga storia da raccontare. Lasciamo sempre la porta ben aperta per i personaggi del Miyagi-verse, in modo che possano entrare e uscire dalla serie".

Un approccio sempre più in voga nelle produzioni televisive e cinematografiche, anche perché la strategia assicura sempre una bella dose di sorpresa per i fan nostalgici. Il fan service è sempre ben accetto, ma Heald specifica che c'è bisogno di una visione precisa per giustificare il ritorno di un personaggio come quello di Shue: "Quando la vedi alla fine della stagione, capisci che non è tutto rose e fiori. Sta affrontando i suoi problemi ed è questa la storia che le abbiamo proposto. Credo che sia questo che abbia interessato [Elisabeth Shue], è qualcosa con cui è facile relazionarsi".

Johnny Lawrence crede che la vita della sua ex-fidanzata sia perfetta solo perché la giudica attraverso i social. La realtà, come sappiamo, è ben diversa: "L'erba è sempre più verde quando guardi la vita di qualcun altro sui social media e ciò fornisce molte trovate comiche, ma anche qualche momento di verità. Alla fine è poetico che sia lei la forza che unisce Daniel e Johnny".

Per un parere sulle nuove puntate vi rimandiamo alla recensione di Cobra Kai stagione 3, disponibile su Netflix.