Cobra Kai, ecco l'emozionante trailer: la grande rivalità di Karate Kid continua!

Dopo settimane di "stuzzichini", YouTube Red ci offre finalmente il trailer del seguito di Karate Kid, Cobra Kai. La serie riportaa interpretare i ruoli di Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, 34 anni dopo la fine dell'All Valley Karate, che si è concluso con il "calcio della gru" sul naso di quest'ultimo.

Questa volta, però, la storia ruota principalmente attorno a Johnny e ai suoi tentativi di rimettersi in piedi dopo che una perdita umiliante lo ha lanciato dritto verso la sfortuna.

Come suggerisce il titolo, gli sforzi di Johnny lo vedono resuscitare il dojo Cobra Kai e il mantra di "Colpisci per Primo. Colpisci Forte. Nessuna pietà." Ovviamente, questo non torna affatto a Daniel che invece, negli anni successivi alla vittoria, grazie a buoni investimenti, vive in agiatezza. Quindi, quando Johnny prende Miguel Diaz (Xolo Maridueñ), un adolescente vittima di bullismo, sotto la sua ala, questi diventa la scintilla che riaccende la rivalità tra i due, dando il via alla fase successiva di uno dei franchise più popolari e duraturi degli anni '80.

Il nuovo trailer pone l'attenzione sulla continua rivalità di Johnny con Daniel e su come, anche se ormai sono adulti, i due non possano (o non vogliano), lasciare il passato al passato. Parte di questo ha a che fare con la disparità delle loro vite attuali, naturalmente: Johnny dorme sul pavimento, mentre Daniel gestisce la sua concessionaria di automobili. Ma mentre Johnny inizia ad addestrare una nuova generazione di liceali vittime di bullismo, la sensazione è che stia trovando un nuovo scopo nella vita.

Questo nuovo video fa un lavoro migliore della maggior parte dei teaser nello stabilire il tono della serie, che non è poi così ammiccante o divertente come alcuni potrebbero aspettarsi. Il fatto che la serie appaia sulla piattaforma non ancora testata YouTube Red potrebbe avere qualcosa a che fare con la concezione errata della direzione in cui Cobra Kai stava andando e se fosse o meno intesa come una serie semplice, più ironica che altro. Sembrerebbe al contrario che, nonostante il prodotto mostri sicuramente un "benvenuto" pieno di umorismo, si denota senza dubbio un profondo affetto per il franchise di Karate Kid e per i suoi personaggi.

Il nuovo trailer conferma anche la data di première della serie, che arriverà il 2 maggio su YouTube Red.

