Cobra Kai, cinque show tv che dovresti vedere se ti piace la serie sequel di Karate Kid

A 34 anni dagli eventi di The Karate Kid, Cobra Kai riunisce Ralph Macchio e William Zabka, nei ruoli di Daniel LaRusso e Johnny Lawrence per esaminare cosa può accadere quando una riappare un'antica rivalità attraverso i figli adolescenti, entrambi giovani karateka. Il passaggio a Netflix è stato decisivo per il successo dello show.

Intelligenza, fascino, umorismo e nostalgia retrò. Ecco gli ingredienti di Cobra Kai, capace di alternare elementi adatti agli adolescenti così come quelli adatti agli adulti.

I fan della serie ora vorrebbero altre stagioni dello show ma in attesa possono certamente consolarsi con altri cinque titoli assolutamente imperdibili, secondo TvGuide, per gli amanti di Cobra Kai.



Glow, su Netflix. Eccola la nostalgia anni '80. Un racconto immaginario basato sulla vera lega di wrestling femminile dell'era-Reagan, con un cast corale che comprende Alison Brie e Betty Gilpin nel ruolo di protagoniste.



Into the Badlands, su MTV. La storia di un guerriero, Sunny, e un ragazzino, M.K., che intraprendono un viaggio alla ricerca della vera illuminazione. Uno show perfetto per chi ama il coinvolgimento di uno show come Cobra Kai.



Friday Night Lights, prodotta dal 2006 al 2011. Al centro della trama il football insegnato nelle scuole superiori del Texas, intrecciandosi con la comunità e i legami tra le persone. Nel ruolo del protagonista Kyle Chandler.



Teenage Bounty Hunters, una serie teen-comedy che pone al centro della trama due liceali che si trasformano in... cacciatrici di taglie adolescenti.



Kickin' It è la versione Karate Kid... al centro commerciale. Una comedy bizzarra e divertente che catturerà tutti i veri amanti delle arti marziali.

