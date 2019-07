Cobie Smulders non aveva idea di quel colpo di scena in Spider-Man: Far From Home

Nel corso di un'intervista esclusiva per i colleghi di IMDb, l'attrice Cobie Smulders, che nel Marvel Cinematic Universe interpreta Maria Hill, ha spiegato che non era a conoscenza del grande colpo di scena finale relativo al suo personaggio in Spider-Man: Far From Home.

Come potete vedere nel video in calce all'articolo, l'attrice ha dichiarato:

"No, non ne avevo idea. L'ho scoperto da Kevin Feige qualcosa come una settimana prima che il film uscisse nelle sale."

Nella seconda scena post-credit del film con Tom Holland, infatti, viene spiegato che la Maria Hill e il Nick Fury che abbiamo seguito in Far From Home altri non erano che Soren e Talos, i due Skrull che Fury ha conosciuto in Captain Marvel, come sappiamo ambientato negli anni '90.

"Si è trattato di una rivelazione dell'ultimo minuto" ha continuato la Smulders. "Si è trattato sicuramente di una grossa sorpresa per me. È stato davvero eccitante, in realtà. Grazie a di come gestiscono le cose i Marvel Studios, la maggior parte di noi attori non ha idea di cosa succederà nei film".

Non è chiaro al momento se Maria Hill si trovi nello spazio insieme a Nick Fury, ma chissà che una risposta in tal senso non arriverà nelle prossime ore, quando i Marvel Studios durante la loro conferenza nella Sala H del Comic-Con annunceranno i progetti futuri del MCU.

