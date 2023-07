Coach Carter, Samuel L. Jackson fu scelto dal 'vero' protagonista della storia

Coach Carter racconta una storia anticonvenzionale rispetto al solito. Infatti, approfondisce il racconto di Ken Carter, allenatore di basket che da precedenza al rendimento scolastico rispetto alle vittorie della squadra che allena. Samuel L. Jackson ebbe la benedizione del vero protagonista della storia.

Nel momento in cui si decise di realizzare un film riguardo la storia del Coach Carter, si decise di coinvolgere direttamente il vero "protagonista" della storia per decidere quale attore sarebbe stato adatto a vestire i suoi panni nella pellicola. Insomma, decisero di parlare direttamente con colui che aveva vissuto questa improbabile storia molto anticonvenzionale rispetto ai drammi sportivi a cui il pubblico è stato abituato in tutti questi anni.

Il film, ovviamente, pone l'accento anche al tema del razzismo molto caro a Samuel L. Jackson. L'attore fu scelto direttamente da Carter al quale fu chiesto in prima persona dai produttori di indicare un interprete perfetto per il ruolo. Quando domandarono il nome prescelto, l'allenatore rispose quasi imponendo la presenza di Samuel L. Jackson all'interno del progetto. L'attore accettò immediatamente di partecipare al film e di interpretare questo complesso ruolo.

Samuel L. Jackson ha ammesso che da piccolo non aveva come sogno diventare attore ma di averlo capito con la crescita. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!