CM Punk vuole essere Moon Knight o Kraven il Cacciatore per il Marvel Cinematic Universe

Il lottatore CM Punk ha recentemente esordito come attore, e nel corso di un'intervista nella quale gli sono stati domandati i suoi ruoli da sogno, inevitabilmente si è finito a parlare del Marvel Cinematic Universe.

Stando a quanto dichiarato da CM Punk, il wrestler amerebbe poter interpretare Kraven il Cacciatore o Moon Knight, la cui serie televisiva per Disney+ è stata annunciata in occasione della D23 Expo.

"Sono un tipo piuttosto pragmatico, quindi provo a pensare a cosa sarebbe l'ideale per me", ha detto Punk. "Mi sono visto in una ipotetica versione di Kraven in un film di Spider-Man. Potrebbe funzionare se il personaggio fosse un uomo da milizia militare un po' strambo che indossa attrezzatura tattica. Sarebbe anche una cosa molto attuale perché a quanto pare tutti hanno un AR-15 ora."

L'intervistatore, Mike John di PWInsider, ha lanciato poi l'idea che Punk interpretasse Moon Knight. A tal proposito, il lottatore ha risposto con entusiasmo:

"Mi piacerebbe molto essere Marc Spector", ha detto Punk. "Ovviamente ci sono molti personaggi nell'universo Marvel, quindi non sono avido giusto per il gusto di entrare in quel franchise. Vorrei poter fare qualcosa di divertente che però abbia anche senso con la mia personalità."

Secondo voi qual è il suo ruolo ideale? Ditecelo nei commenti. Per altre informazioni, leggete il calendario della Fase 4 del MCU.