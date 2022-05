Clybourne Park: nel cast Sarah Paulson, Anthony Mackie e Martin Freeman

La vincitrice dell'Emmy Sarah Paulson (12 Years a Slave), la star del MCU Anthony Mackie, il vincitore del BAFTA Martin Freeman (Lo Hobbit) e la tre volte vincitrice dell' Emmy Uzo Aduba (Orange Is the New Black) reciteranno in Clybourne Park, che verrà prossimamente lanciato per il mercato di Cannes.

La pellicola sarà l'adattamento dell'opera teatrale di Bruce Norris del 2010, vincitrice dei premi Pulitzer, Tony e Olivier e che sarà diretto da Pam MacKinnon. La vincitrice del Tony Award MacKinnon, che debutterà nel lungometraggio, ha lanciato per la prima volta Clybourne Park a Broadway, vincendo un Tony Award nel 2012 per la miglior opera teatrale e una nomination per la miglior regia.

Al cast principale si aggiungono anche Nick Robinson (Maid) e Hillary Baack (Sound of Metal). I produttori saranno Simon Friend (The Father) e il candidato ai BAFTA Kevin Loader (The Death of Stalin), entrambi noti per i loro adattamenti dal palcoscenico allo schermo, tra cui il film vincitore dell'Oscar 'The Father'.

Spin-off dell'opera teatrale di Lorraine Hansberry 'A Raisin in the Sun', la storia seguirà gli eventi del 1959 e poi 50 anni dopo, nel 2009. Il soggetto dell'opera è Clybourne Park, un sobborgo assonnato e "status quo" di Chicago. Un acceso dibattito sui confini della proprietà e sulla comunità si trasformerà in una guerra totale.

Per concludere, vi lasciamo con le ultime parole di Martin Freeman su Black Panther e con le dichiarazioni di Sarah Paulson sul suo futuro in American Horror Story.