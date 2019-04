Il Club dei Perdenti nella nuova foto dei protagonisti di IT: Chapter Two

Andy Muschietti ha pubblicato su Instagram una nuova immagine che ritrae il cast di protagonisti adulti di IT: Chapter Two, che interpreta il Club dei Perdenti. L'immagine mostra anche Bill Hader, James McAvoy e Jessica Chastain, impegnati in un divertente selfie. Il film è uno dei più attesi dell'anno e sarà nelle sale italiane dal 15 settembre.

A ventisette anni di distanza dall'ultima apparizione a Derry, il Male torna a farsi vedere nella cittadina dove il Club dei Perdenti aveva sconfitto IT nel primo film.

Gli stessi protagonisti, ormai adulti, tornano ad unirsi per cercare di sconfiggere una volta per tutte il mostruoso essere demoniaco spesso visibile nelle sembianze di un terrificante clown.



Secondo quanto dichiarò Jessica Chastain qualche tempo fa IT: Chapter Two conterrebbe la scena horror più terrificante di tutti i tempi:"Nel film c'è una scena che è stata definita la sequenza più sanguinosa mai vista in un horror. ll giorno dopo il sangue mi usciva ancora dagli occhi, ovviamente finto".



Il Club dei Perdenti è formato da un valido gruppo di attori in età adulta, composto da Jessica Chastain nei panni di Beverly Marsh, James McAvoy in quelli di Bill Denbrough, Bill Hader nelle vesti di Richie Tozier, Jay Ryan nel ruolo di Ben Hanscom, Isaiah Mustafa è Mike Hanlon, James Ransone è Eddie Kasbrak e Andy Bean interpreta Stanley Uris.



IT: Chapter Two vede Bill Skarsgård tornare nei panni dell'inquietante Pennywise, dopo l'ottima convincente prova del primo film.

Pare che la pellicola possa raggiungere le tre ore di durata.