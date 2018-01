Cloverfield Station: sarà questo il titolo del terzo film del Cloverfield Universe?

Dopo l'ennesimo posticipo e il lancio ufficiale della campagna di viral marketing, ecco che oggi si torna a parlare del terzo e misterioso capitolo del Cloverfield Universe diretto dae con protagonista, conosciuto inizialmente con il nome di

Una delle tante incognite legate ancora a questo film è allora proprio il suo titolo, che però forse è stato rivelato per sbaglio da un tecnico delle luci di nome Rui (Ray) Xu. Tutto è iniziato su Reddit, dove un utente ha identificato il potenziale titolo ufficiale del film come Cloverfield Station, dato che questo nome rientrava tra gli ultimi crediti di Xu.



Dopo svariate indagini via social, sono stati anche scoperti un account Facebook e uno Instagram con quel titolo, oltre a due domini web chiamati CloverfieldStation.com e CloverfieldStationMovie.com. Ovviamente nulla di tutto questo è stato ufficializzato dalla Paramount Pictures e potrebbe trattarsi di una creazione dei fan sulla base dalla logline del film.



La trama del film, comunque, dovrebbe ruotare attorno a una stazione spaziale americana che scopre la scomparsa totale della Terra dopo un incidente con l'acceleratore di particelle del CERN. Tutto prende poi una strana piega quando l'equipaggio entrerà in contatto con un'altra stazione spaziale nelle vicinanze.



Il terzo film del Cloverfield Universe diretto da Julius Onah vedrà nel cast David Oyelowo, John Oritz, Elizabeth Debicki, Gugu Mbatha-Raw, Chris O'Dowd, Ziyi Zhang e Daniel Bruhl, e speriamo che quella del 20 aprile 2018 possa essere la data d'uscita definitiva.