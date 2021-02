Cloverfield, qual è la cronologia della saga di JJ Abrams?

È di un paio di giorni fa la notizia dell'arrivo di un sequel ufficiale e diretto del Cloverfield di Matt Reeves, annuncio che ha incuriosito non poco i fan del film scritto da Drew Goddard e prodotto da J.J. Abrams, che hanno cominciato a domandarsi: ma questa volta sarà un vero sequel del primo e storico capitolo del franchise?

La risposta è "sì", sarà un secondo capitolo diretto dalla storia imbastita da Goddard nel 2008, anche se i dettagli al riguardo sono ancora pochissimi, se non che alla produzione ci sarà sempre la Bad Robot di J.J. Abrams e alla sceneggiatura il lanciatissimo Joe Barton, scelto di recente come showrunner della serie Gotham Central di HBO Max.



Ad ogni modo, nel corso degli anni, Abrams ha prodotto anche altri due film appartenenti a quello che è stato definito l'Universo di Cloverfield, dove i titoli non sono connessi direttamente gli uni con gli altri ma hanno "delle consanguineità" che li avvicinano in tematiche, mostri o situazioni. Non c'è dunque una vero e proprio percorso in continuity tra i tre film finora usciti ma delle somiglianze.



Comunque, il primo Cloverfield è ambientato nel 2008 e vede l'attacco di un misterioso mostro gigante a New York City. È girato in formato mockumentary ed è l'unico capitolo dell'Universo Cloverfield ad aver usato tale escamotage cinematografico.



C'è poi 10 Cloverfield Lane, interamente ambientato in una sorta di bunker durante quello che sembra essere un attacco alieno. Gioca molto più sulla tensione, la caratterizzazione dei personaggi e la paranoia. Ci sono comunque dei mostri che sono degli alieni (letteralmente).



L'ultimo è The Cloverflied Paradox ed è ambientato nel 2028 su di una stazione spaziale. Dopo varie peripezie, si scopre che il film racconta di universi paralleli e nel finale vediamo sbucare dall'atmosfere della Terra il Mostro del primo Cloverfield ma molto più grande e pericoloso.