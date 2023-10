Cloverfield, il franchise tornerà ancora? Parla Dan Trachtenberg

Mentre un fan film sull'universo di Cloverfield si avventa sul web, il fandom si chiede se Dan Trachtenberg tornerà ancora nel franchise e quali progetti ci sono per Mary Elizabeth Winstead, protagonista di 10 Cloverfield Lane diretto dal regista.

Ciò che appare certo è che Cloverfield avrà un quarto film e sarà un sequel diretto del primo Cloverfield di Matt Reeves con produzione di J.J. Abrams, permettendo al franchise di tornare con un taglio più contemporaneo. Ma il reboot includerà anche il film diretto da Dan Trachtenberg? Ecco la sua risposta: "Il sequel più recente è quello dell'originale Cloverfield - ha detto Trachtenberg a CinemaBlend - Ma per il nostro film sarei comunque totalmente disponibile. Penso che Mary lo farebbe. … Abbiamo parlato un po' degli scenari possibili. E poi sono stato attratto, tutti i cineasti erano in qualche modo attratti da altre cose. Ma lo prenderei comunque in considerazione". Una speranza si accede per tutti i fan del franchise, sviluppatosi negli anni non attraverso sequel ma spin-off.

10 Cloverfield Lane è tra i film della saga più apprezzati dalla critica e del pubblico e il finale aperto potrebbe agganciarsi con facilità a un sequel di nuova generazione. Al contrario il terzo film prodotto da Netflix, The Cloverfield Paradox appare il più debole del franchise, rendendo necessaria nuova linfa che arriverà (siamo fiduciosi) con Cloverfield 2!