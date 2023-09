Cloverfield, tutti i film della saga dal peggiore al migliore

Era il 2008 quando Cloverfield sembrava dover dare il via a qualcosa di nuovo forse mai completamente realizzatosi: la saga prodotta da J.J. Abrams è ritenuta da molti oggi una promessa mai interamente mantenuta, ma è innegabile che quei soli tre capitoli abbiano dato vita a più di qualcosa di buono.

Mentre si continua a parlare di un ipotetico sequel diretto di Cloverfield cerchiamo dunque di fare un po' di ordine, e nello specifico di mettere in ordine i tre capitoli della trilogia (?) partendo da quello che per noi ne rappresenta il passaggio peggiore, vale a dire The Cloverfield Paradox: il film del 2018 complica in maniera probabilmente inutile le cose, dando vita a una storia debole che non mantiene praticamente nulla dell'innegabile originalità dei suoi due predecessori e alla quale non basta il rivelarsi prequel del primo film per guadagnare abbastanza punti.

Al secondo posto si piazza quindi il capostipite, il Cloverfield di Matt Reeves che, pur con i suoi difetti (una trama tutto meno che originale, molti personaggi solo abbozzati, il mostro che si rivela forse un po' troppo poco) vantò un'originalità che gli permise di attirare l'attenzione di critica e pubblico grazie anche a un'intelligente utilizzo della tecnica de mockumentary, una novità per il genere dei monster movie.

È però il secondo film della saga a raggiungere quello che per ora resta l'apice della maturità della serie: 10 Cloverfield Lane cambia completamente le carte in tavola, si affida a due attori in stato di grazia (un'ottima Mary Elizabeth Winstead e un monumentale John Goodman) per imbastire una storia claustrofobica e ansiogena che utilizza solo come pretesto gli avvenimenti del primo film per poi parlare di tutt'altro, spostandosi su un piano che con i monster movie ha ben poco a che vedere, guadagnandone in profondità e originalità. E voi, siete d'accordo con questa classifica? Fatecelo sapere nei commenti!