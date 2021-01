Cloverfield, la Bad Robot di J.J. Abrams al lavoro su un sequel diretto del film!

Il Cloverfield Universe sta per espandersi ulteriormente con l'arrivo di un sequel diretto del mockumentary del 2008 che ha lanciato la carriera di Matt Reeves, regista di The Batman. A dare la notizia in esclusiva è l'Hollywood Reporter, che ha svelato i primi dettagli sul progetto.

La Bad Robot di J.J. Abrams e Universal Pictures hanno affidato la sceneggiatura del film a Joe Barton, diventato nelle scorse settimane il nuovo showrunner della serie spin-off di The Batman dopo l'abbandono di Terence Winter. Nonostante questo sottile legame tra i due progetti, il sito fa sapere che Reeves non sarà coinvolto in alcun modo nello sviluppo.

Tra le pellicole rivelazione del 2008, capace di incassare 172 milioni a fronte di un budget di 25 milioni anche grazie a una forte campagna marketing virale, Cloverfield seguiva un gruppo di ragazzi di New York che cercavano di attraversare la città mentre questa era sotto l'attacco di un mostro gigantesco. Grazie al successo ottenuto dal film, Bad Robot ha sviluppato due spin-off dal budget ridotto: 10 Cloverfield Lane (2016) con Mary Elizabeth Winstead e The Cloverfield Paradox (2018), quest'ultimo pubblicato direttamente su Netflix a sorpresa nel giorno stesso del suo annuncio.

Noto per aver creato e scritto la serie crime drama Giri/Haji - Dovere/Vergogna, come accennato in precedenza, Barton prossimamente lavorerà come autore principale per la serie HBO incentrata sulla polizia di Gotham City ambientata nell'universo del film che firmerà il debutto di Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro.



Vi ricordiamo potete trovare Cloverfield nel catalogo gratuito di Rakuten TV.