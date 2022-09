Cloverfield, arriva un quarto film con JJ Abrams alla produzione!

Sono passati ormai 14 anni da quando Cloverfield divenne un piccolo caso: il film diretto da Matt Reeves è diventato un vero e proprio instant cult e, al netto di un ultimo sequel da molti ritenuto non particolarmente riuscito, ha mantenuto intatto il suo fascino, al punto da convincere Paramount a puntarci ancora!

Già, perché è proprio di queste ore l'ufficialità di un quarto capitolo di Cloverfield, della cui produzione si occuperà il solito J.J. Abrams (nome strettamente legato al franchise sin dal suo esordio) con la sua Bad Robots, mentre alla regia troveremo Babak Ankari, già visto all'opera nel 2019 in occasione del suo Wounds.

Quarto capitolo ancora senza titolo che, dicevamo, arriva dopo due sequel dalle fortune diametralmente opposte: se 10 Cloverfield Lane mantiene ancora oggi la palma di capitolo più amato da fan e critica, il The Cloverfield Paradox targato Netflix è ritenuto probabilmente il film meno riuscito tra quelli ambientati nell'universo presentatoci per la prima volta da Matt Reeves.

Naturalmente è ancora presto per avere notizie certe su cast e data d'uscita, ma siamo sicuri che aggiornamenti concreti arriveranno tra non molto tempo: nell'attesa e per cominciare un ripasso che potrebbe risultare utile tra un po' di tempo, qui vi lasciamo la nostra recensione di Cloverfield.