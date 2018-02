Cloverfield 5 potrebbe già esistere, ed ha Daisy Ridley come protagonista

Dopo The Cloverfield Paradox , toccherà ad Overlord in uscita quest'anno al cinema: stiamo parlando del quarto episodio della saga di. Ma, a quanto pare, un quinto episodio sarebbe già stato realizzato.

Secondo Comicbook.com il quinto episodio del franchise potrebbe essere niente di meno che Kolma, il dramma soprannaturale dalle tinte romantiche che sarà diretto da Marielle Heller su sceneggiatura di Megan Holley e con protagonista la star della nuova trilogia cinematografica di Star Wars, Daisy Ridley. Il progetto è prodotto da J.J.Abrams e, a quanto pare, potrebbe essere collegato al resto della saga.

Il rumor nasce dal sito virale di Tagruato lanciato in occasione dell'uscita di The Cloverfield Paradox. Il sito, irraggiungibile per un po', è tornato visibile - per poi ri-bloccarsi - su di un articolo di un giornale israeliano scritto in ebraico in cui si parla della Route 90, una strada del Qumran, chiusa per svariate settimane.

E cosa c'entra Kolma? Kolma è ispirato ad un film israeliano del 2003, All I’ve Got, dove una coppia viene coinvolta in un terribile incidente dove il ragazzo muore. La giovane 22enne continua a vivere la sua vita ricordando quel terribile incidente ma, anni dopo, quando muore, deve prendere una decisione difficile: riunirsi con il suo primo amore nell'aldilà oppure tornare a rivivere la sua vita da 22 anni e avere una seconda occasione prima dell'incidente?

Per i fan 2+2 fa 4, e in questo caso il mix tra la trama (e dunque l'incidente, presumibilmente avvenuto sulla Route 90), l'origine israeliana della pellicola e il giornale del sito virale confermerebbero che questo Kolma non è nient'altro che Cloverfield 5. Possibile? Vi terremo aggiornati!