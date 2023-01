Cloverfield 2, Matt Reeves confessa:'È come Fight Club, non se ne parla'

A quindici anni di distanza dall'uscita di Cloverfield, il regista del film Matt Reeves ha parlato del primo sequel diretto che dovrebbe finalmente arrivare sul grande schermo, dopo le due versioni di 10 Cloverfield Lane e The Cloverfield Paradox. Reeves ha raccontato il livello di segretezza che aleggia intorno al progetto.

"Voglio dire, è Cloverfield. Il fatto è che Cloverfield è come Fight Club. Non parli di Cloverfield. Dirò soltanto che sono entusiasta delle future versioni che potremo fare ma non posso fornirti altra curiosità. Potrebbero presentarsi un giorno, a vostra sorpresa e, si spera, felicità" ha dichiarato il regista.



Cloverfield racconta la storia di cinque ragazzi che partecipano alla festa d'addio di un loro amico, quando all'improvviso la città viene attaccata da una creatura mostruosa. A quel punto, uno dei ragazzi decide di filmare i successivi momenti raccapriccianti.

Nel cast del film Michael Stahl-David, T.J. Miller, Jessica Lucas, Odette Yustman, Lizzy Caplan e Mike Vogel.



In occasione del quindicesimo anniversario dall'uscita del film Matt Reeves ha spiegato la storia dell'alieno ai fan incuriositi. Cloverfield fu promosso attraverso una campagna di marketing virale che contribuì a diffondere la pubblicità del film.



Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Cloverfield, in attesa di aggiornamenti sul primo sequel diretto del film del 2008 diretto dal regista di The Batman e Il pianeta delle scimmie, Matt Reeves e prodotto da J.J. Abrams.