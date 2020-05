Clouds: tutti i dettagli sul drammatico film in arrivo su Disney+

Il catalogo Disney+ è in costante aggiornamento e tra le prossime aggiunte che arriveranno in ogni angolo del mondo ci sarà anche la pellicola Clouds, primo film narrativo prodotto dalla piattaforma: se volete commuovervi, innamorarvi e sognare questo film ha decisamente le carte in regola.

Clouds ruota intorno a Zach Sobiech, protagonista appena diciassettenne che lotta quotidianamente per realizzare il suo sogno di diventare un musicista affermato e la rara forma di tumore osseo che, purtroppo, renderà molto difficile la sua vita.

Durante l'ultimo anno del liceo lo vedremo confrontarsi con i suoi sogni, le speranze e le paure per il futuro, ma soprattutto l'amicizia e l'amore.

La pellicola, la cui produzione si è conclusa recentemente a Montreal, è basata sul libro di memorie di Laura Sobiech, madre di Zach Sobiech e arriverà su Disney+ il prossimo autunno.

Il cast titolare sarà composto da Fin Argus (Total Eclipse) nei panni di Zach Sobiech, Sabrina Carpenter (Il Coraggio della Verità - The Hate U Give) nel ruolo di Sammy, sua amica e compagna all'interno della band musicale di cui fanno parte, Madison Iseman (Annabelle 3, Jumanji: Benvenuti nella jungla) nel ruolo di Amy, la ragazza di Zach, Thomas Everett Scott (Tredici, La La Land) e Neve Campbell (Skyscraper, House of Cards) nei panni dei suoi genitori, Laura e Rob.

"Mi sono innamorato della gioia contagiosa di Zach e della sua anima sette anni fa quando ho realizzato un breve documentario sulla sua vita. Poco prima che morisse gli ho promesso che avrei fatto tutto il possibile per assicurarmi che il mondo ascoltasse la sua musica", ha dichiarato il regista Justin Baldoni.

"Nell’era del COVID-19, con il futuro delle attività di intrattenimento in sospeso, era fondamentale per me assicurarmi che il messaggio di speranza, fede e trionfo di Zach di fronte alle avversità avesse l’opportunità di toccare quanti più cuori possibili nel mondo. Ecco perché sono così entusiasta di collaborare con Disney+ per il mio primo film sotto l’etichetta dei Wayfarer Studios, perché è la casa e la piattaforma perfetta per portare l’incredibile storia di Zach al mondo."