Cloud Atlas: perchè nei titoli di coda c'è anche Natalie Portman?

Questa sera torna in tv Cloud Atlas, il film del 2012 scritto e diretto dalle sorelle Wachowski e da Tom Tykwer in cui recitano tra gli altri Tom Hanks e Halle Berry. Nei titoli di coda però, viene inserita anche Natalie Portman sebbene non appaia in alcun modo nella pellicola, scopriamo insieme perchè.

L'attrice Premio Oscar è stata di grande importanza per la realizzazione di Cloud Atlas, fu proprio lei infatti che nel 2005 diede Lana Wachowski il romanzo L'atlante delle nuvole di David Mitchell a cui di fatto si ispira.

Un anno dopo, le sorelle Wachowski si impegnarono nella stesura di un prima bozza della sceneggiatura coinvolgendo poi anche Tom Tykwer, un amico di lunga data coinvolto in larga misura nel processo creativo pur tenendo costantemente a mente le osservazioni dello stesso autore del libro David Mitchell.

La realizzazione di Cloud Atlas ha richiesto più tempo del previsto, soprattutto per la lunga ricerca di investitori internazionali disposti a produrre il film. In tutti gli anni intercorsi tra l'idea iniziale e la fattiva concretizzazione del progetto, a Natalie Portman è stato promesso il ruolo di Sonmi-451. Quando però i lavoro della pellicola sono effettivamente iniziati, l'attrice israeliana ha dovuto venir meno all'impegno preso per via della sua prima gravidanza. Tuttavia però, le è stato dedicato ugualmente un ringraziamento speciale nei titoli di coda.

