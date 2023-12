Closer, il regista 'bruciò' delle scene tagliate della pellicola

Closer di Mike Nichols è quella pellicola che ha ottenuto notorietà con il passare del tempo e con la sua graduale sedimentazione nell'animo degli spettatori. Una delle scene più iconiche del film, con protagonista Natalie Portman, sarebbe dovuta essere girata in maniera diversa.

La pellicola di Nichols, affronta il tema dell'amore, dei tradimenti, della codipendenza e della sessualità in maniera totalmente libera rispetto agli schemi in cui, nel corso del tempo, la cinematografia moderna si è incanalata. Il regista cercò di raccontare anche le sfumature più problematiche dell'amore e come, in alcuni casi, si confonda per amore qualcosa che è una semplice e temporanea infatuazione perdendo, invece, legami stabili e duraturi. L'iconicità di Closer è stata favorita anche dalla musica: nel corso degli anni, infatti, tantissime battute del film sono state citate nelle canzoni.

Prima dell'effettiva uscita del film nelle sale, erano iniziate a circolare delle voci sulla possibilità di vedere delle scene di nudo di Natalie Portman nel momento in cui il suo personaggio sarebbe stato nei panni di una stripper. Le scene, che furono successivamente tagliate dal film, furono bruciate dallo stesso Mike Nichols che decise di non esporre la giovane attrice in questo modo e, soprattutto, di dare un risvolto differente e più misterioso alla storia.

A breve, vedremo Natalie Portman tornare al cinema in May Dicember, nuova pellicola che la vede accanto a Julianne Moore. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!