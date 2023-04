Closer e la musica: quante canzoni citano le battute del film?

Il successo di Closer non si è fermato al solo mondo del cinema: il film con cui Mike Nichols ci narrò le intricate vicende sentimentali dei personaggi di Julia Robert, Clive Owen, Jude Law e Natalie Portman, infatti, ha dato un grosso quanto inaspettato contributo anche a quello della musica a suon di citazioni.

Oltre ad aver regalato a Natalie Portman l'indimenticabile esperienza di essere diretta da quello che ancora oggi l'attrice considera il suo mentore, Closer è infatti riuscito a ispirare più di una band: pensiamo ai Fall Out Boy, ad esempio, che in Thanks Fr Th Mmrs cantano "he tastes like you, sweeter", frase utilizzata da Anna per ferire Larry durante il loro litigio.

Sempre i Fall Out Boy, in G.I.N.A.S.F.S., citano Larry e il suo "I love everything about you that hurts" sussurrato ad Alice nel club; i Panic at the Disco! si spingono invece oltre, citando il film addirittura nel titolo di due canzoni: si tratta di Lying Is The Most Fun a Girl Can Have Without Taking Her Clothes Off, che riprende parola per parola la prima parte dell'iconica battuta di Alice, e But it's Better if You Do, che conclude la citazione. E voi, avevate fatto caso a questi riferimenti? Fatecelo sapere nei commenti!