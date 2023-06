Close to you, Elliot Page protagonista del nuovo film indie di Dominic Savage!

Elliot Page sembra voler continuare a muoversi nelle fila del cinema indie. A confermarlo è la recente notizia del suo coinvolgimento nella pellicola di Dominic Savage Close To You, dramma di riunione familiare che vedrà un giovane ritornare al suo passato.

Insieme a Elliot Page, la pellicola avrà come protagonista anche Hillary Baack già conosciuta per la sua interpretazione in Sound of Metal. Le riprese principali del film si sono concluse da poco in Canada e l'attore si è mostrato più che ottimista riguardo il lavoro fatto nel corso della produzione. “Sono orgoglioso di aver lavorato con Dominic e Hillary a questo bellissimo film. È stato un piacere collaborare con loro e con il cast troupe incredibilmente talentuosi. Non vedo l'ora di condividerlo presto con il pubblico" ha detto Page.

La pellicola parlerà della storia di Sam che dopo un incontro con un suo vecchio amico tornerà a casa per una riunione di famiglia e tirar fuori problematiche e ricordi sepolti nel tempo. "È stata un'esperienza straordinaria collaborare con Elliot Page a questo film molto speciale e unico sull'amore, l'identità e la famiglia" ha raccontato il regista. Recentemente, Elliot Page ha svelato la reazione della sua famiglia al coming out.

Ad anni di distanza dall'uscita di Inception Elliot Page ha detto di non aver capito il suo ruolo in mezzo a così tanti uomini cis. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!