Cloris Leachman, addio all'indimenticabile Frau Blücher di Frankenstein Junior

Nelle ultime ore è stata annunciata la scomparsa dell'attrice Cloris Leachman, a Encinitas, in California. Leachman è morta per cause naturali all'età di 94 anni. Famosa in tutto il mondo per il personaggio di Frau Blücher nel cult comico di Mel Brooks, Frankenstein Junior, Leachman aveva collezionato anche altre interpretazioni memorabili.

Vinse un Oscar alla miglior attrice non protagonista nel 1972 per L'ultimo spettacolo di Peter Bogdanovich, grazie al ruolo di Ruth Popper. Nel corso della sua carriera vinse diversi Emmy, per titoli tv quali The Mary Tyler Moore Show negli anni '70, Promised Land nel 1998 e la sit-com Malcolm tra il 2002 e il 2006.

Nell'ultimo decennio Leachman era stata nominata per la sua performance in Aiutami, Hope!



Cloris Leachman è stata candidata quattro volte al Golden Globe, vincendolo nel 1976 per la sua interpretazione in Phyllis. L'anno precedente venne candidata per il ruolo in Frankenstein Junior. Sul fronte horror e comedy, l'attrice è comparsa in titoli quali Manuale scout per l'apocalisse zombie, Lake Placid 2 - Il terrore continua, Scary Movie 4, Fantasma per amore, Babbo bastardo, Attrazioni omicide e Ostaggio per il demonio.

Recitò inoltre in episodi di Ai confini della realtà e Alfred Hitchcock presenta.

Cloris Leachman lascia i figli Adam, George jr., Morgan e Dinah, avuti dal regista George Englund, con il quale ebbe anche Bryan, deceduto nel 1986.



