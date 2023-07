Hanno clonato Tyrone, il nuovo video del film Netflix mostra Jamie Foxx in splendida forma

Non è stato un periodo semplice per Jamie Foxx. La star è stata ricoverata in ospedale per ignote complicazioni mediche e soltanto nelle ultime settimane è tornato a mostrarsi in pubblico. Uno dei prossimi progetti in cui lo vedremo impegnato è il film Netflix Hanno clonato Tyrone, di cui è stata pubblicata una nuova clip.

In Hanno clonato Tyrone, una serie di eventi inquietanti spinge un improbabile trio sulle tracce di una nefasta cospirazione governativa.

Nel cast del film, accanto a Foxx, anche John Boyega e Teyonah Parris. Su Everyeye trovate il trailer di Hanno clonato Tyrone.



Al momento, basandosi su 46 recensioni, Hanno clonato Tyrone ha un punteggio di approvazione del 100% su Rotten Tomatoes, con una valutazione media del 7,8/10. Dopo aver ottenuto una distribuzione limitata in alcune sale USA lo scorso 11 luglio, il film arriverà definitivamente sulla piattaforma streaming dal prossimo 21 luglio.



In attesa di poter vedere il film di Juel Taylor pubblicato su Netflix, nel video appena distribuito si vede il personaggio di Slick Charles (Jamie Foxx) che non crede al fatto che Tyrone Fontaine (John Boyega) abbia appena bussato alla sua porta dopo averlo visto crivellato di colpi d'arma da fuoco.



Nel periodo in cui era ricoverato in ospedale e in ripresa nella propria abitazione, era la figlia Corinne, a rassicurare i fan sulle condizioni di Jamie Foxx.