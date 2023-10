Clive Owen compie 59 anni: 'Non faccio l'attore per recitare con belle donne'

A Clive Owen non sono certo mancate, nel corso della sua carriera, le opportunità di lavorare a stretto contatto con colleghe bellissime (due nomi su tutti: Julia Roberts e Natalie Portman in Closer): la star di King Arthur, però, ha messo in chiaro di non aver puntato a ciò nel decidere di dedicarsi al cinema.

Owen, che oggi compie 59 anni, ha infatti più volte ribadito di esser stato guidato nella sua scelta di vita da ben altri fattori, ad esempio la possibilità di incontrare persone interessantissime, di ampliare i propri interessi e, ovviamente, di essere diretto da registi capaci di fare la storia del cinema (il Mike Nichols del già citato Closer, ad esempio).

"Non ho scelto di fare l'attore per recitare con belle donne e vivere nel lusso. La recitazione mi dà equilibrio, mi ha insegnato a studiare i personaggi ed entrare nelle loro anime. Sono grato al mio mestiere, che ancora oggi mi riempie di interessi, mi arricchisce con gli incontri e mi ha permesso di essere diretto da uomini straordinari" sono state le sue parole al riguardo.

Insomma, occhio a sognare una carriera d'attore solo nella speranza di recitare insieme a qualche bellissima collega: il nostro Clive non approverebbe le vostre motivazioni! Per saperne di più sulla star di The International, comunque, qui trovate un nostro approfondimento sulla carriera di Clive Owen.