Ecco una prima clip ufficiale di Tolkien con Nicholas Hoult

In occasione dell'uscita americana della versione Blu-ray, il biopic dedicato a J.R.R. Tolkien diretto da Dome Karukoski e con protagonista Nicholas Hoult (X-Men: Dark Phoenix) nei panni dell'autore de Il Signore degli Anelli torna a mostrarsi in una prima clip ufficiale del film, da noi a settembre.

Dai corridoi della prestigiosa Oxford alle sanguinose trincee della Prima Guerra Mondiale, questo interessante biopic esplora i primi anni di vita di J.R.R. Tolkien e le relazioni che formarono e definirono nel profondo il leggendario scrittore che poi sarebbe diventato. All'interno anche la cronaca della sua storia d'amore con Edith Brant (Lily Collins) e i suoi rapporti con i membri del Tea Party, della Barrovian Society, tutti fattori che contribuirono a trasformare un giovane timido e sommerso dai libri in uno degli autori più amati della storia della letteratura.



Il regista ha dichiarato: "Ho affrontato la giovane età come se fosse un'avventura. È stata una via di fuga. Non ho toccato questo aspetto. Quando Tolkien è entrato nella mia vita, in sostanza, ero solo. Ero vittima del bullismo. Ero cresciuto senza un padre e le storie di Tolkien si sono trasformate come una fuga dalla mia realtà, un'evasione. Quando sono cresciuto e maturato, invece, ho scoperto opere profonde e articolate sull'umanità, sulla società e sulla guerra. Ed è per questo che Il Signore degli Anelli e l'intera opera di Tolkien è immortale, perché c'è un livello di lettura superficiale, legato alla trama e agli sviluppi, e poi un altro molto psicologico e analitico, quasi critico, che è più profondo".



Tolkien è atteso nelle sale italiane il prossimo 26 settembre. Trovate la clip al seguente link.