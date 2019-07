La clip della scelta di Robert Downey Jr come Iron Man tra gli extra di Avengers: Endgame

Per l'uscita in Italia della versione home video del memorabile Avengers: Endgame, capitolo conclusivo dell'Infinity Saga, mancano ancora due mesi, ma i Marvel Studios hanno diffuso online una delle clip che saranno presenti nei contenuti digitali e del blu-ray del cinecomic, per l'esattezza una dedicata ad Iron Man.

Nulla a che vedere comunque con Endgame, perché nel filmato che potete vedere in calce assistiamo ad alcune interviste e video di repertorio che ci mostrano la scelta di Robert Downey Jr come Iron Man, anche parte dei provini fatti nel 2007 e la felicità di Kevin Feige, Jon Favreau, Louis D'Esposito e della casting director Sarah Halley Finn.



Proprio quest'ultima rivela che Favreau era entusiasta all'idea di avere Downey Jr nella parte prima ancora che gli fosse proposto uno screen test, perché a detto del regista "Robert aveva una grande carriera alle spalle ed era giunto a un momento importante del suo lavoro, dove era pronto a qualcosa di realmente gigantesco". La Finn sottolinea come a livello creativo tutti fossero convinti di questa scelta, quanto Downey Jr avesse già avuto a priori un'approvazione, tanto che infatti lo chiamarono per uno screen test per essere sicuri.



Si vede anche il ciak di Favreau che lancia i primi "Iron Man Tests" dell'attore nei panni di Tony Stark. Sempre la casting director spiega quanto nel giorno dei test l'interprete fosse di ottimo umore e sorridente, davvero a suo agio: "Arrivò davanti alla telecamera e cominciò a dire le sue battute con naturalezza", dice la Finn.



D'Esposito spiega invece che quel giorno fu chiaro a tutti che non c'era altro attore capace di interpretare quel ruolo. E conclude la Finn: "Da casting director, fu un momento magico ed entusiasmante, perché insieme a Kevin, Jon e con gli altri presenti avevamo capito che era lui la persone giusta".

È sempre stato il solo e unico Iron Man.