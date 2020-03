Nella clip inedita di Superman: Red Son una scomoda verità attende Wonder Woman

Solo pochi giorni fa la Warner Bros. ha cancellato la première di Superman Red Son, ma per consolare i fan del DCEU ha pubblicato una nuova clip del film d'animazione, nel quale vedremo Wonder Woman fare i conti con le scomode verità che si celano appena oltre i suoi occhi.

Nell'estratto, non a caso intitolato Il prezzo del tuo mondo perfetto, la vediamo alle prese con dilemmi di tipo etico e morale: tutte le scelte compiute insieme a Superman sono veramente quelle giuste? Il futuro per il quale hanno strenuamente lottato è l'unico possibile?

Queste ed altre domande iniziano a turbare i suoi pensieri quando la sua stessa madre, la Regina delle Amazzoni, si oppone alle sue scelte:

"In che modo abbiamo raggiunto i nostri obiettivi?" chiede all'Uomo del Domani, "È valsa la pensa che anche una sola anima innocente abbia sofferti per quello che tu pensi sia un mondo perfetto?"

Il Clark Kent sovietico, molto diverso da quello cui siamo abituati, le risponde che "la natura umana è oscura, brutale, e richiede diversi metodi per essere domata".

Nella pellicola distopica, infatti, vediamo contrapporsi la società a stelle e strisce con quella falce e martello che diametralmente opposte hanno la propria idea di libertà e pace: per Superman ordine e disciplina sono l'unico modo per evitare la decadenza del mondo occidentale, ma Wonder Woman non è più convinta di questa visione così estremista.

Nel film vedremo all'opera anche il Corpo delle Lanterne Verdi, che entrano in azione nel trailer precedentemente distribuito e persino Batman, contro ogni ideologia del Cavaliere Oscuro, è disposto ad uccidere senza pietà pur di far rispettare la sua legge.