La clip del blu-ray di Jumanji: The Next Level rivela la magia dei VFX della Weta Digital

Dopo i bloopers con Kevin Hart, ecco che la Sony Pictures ha diffuso online una nuova clip ufficiale direttamente dai contenuti speciali della versione home video di Jumanji: The Next Level, terzo capitolo del franchise con protagonista Dwayne "The Rock" Johnson e diretto ancora una volta da Jake Kasdan.

Nel nuovo video condiviso da Collider possiamo vedere la magia della creazione degli effetti speciali sviluppati dai ragazzi e dalla ragazze della Weta Digital.



Jumanji - The Next Level riprende la trama in un periodo successivo a Benvenuti nella giungla. Spencer ha tenuto tutti i pezzi del videogioco Jumanji, riparandolo nel seminterrato di casa del nonno. Bethany, Fridge e Martha al loro arrivo non lo trovano e vedono il gioco in corso, quindi decidono di rientrare in Jumanji per salvare l'amico. Nel sistema vengono risucchiati anche il nonno di Spencer e l'amico Milo Walker. L'avventura si tramuta in un'imponente missione di salvataggio, soprattutto per Spencer e Bethany scomparsi in un altro livello del gioco.



Il cast del film è composto, in aggiunta a The Rock, anche da Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan e Nick Jonas. Jumanji: The Next Level sarà disponibile in home video in versione 4K Ultra HD, Blu-ray e Dvd a partire dal prossimo 22 aprile 2020.



Vi lasciamo alla recensione di Jumanji: The Next Level.