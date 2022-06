Clint Eastwood vecchio Bruce Wayne: il film mai fatto su Batman Beyond fa ancora sognare

Oggi Batman è incarnato da Robert Pattinson ed è arrivato al cinema con la sua versione più giovane e 'inesperta', ma sapete che nei primi anni 2000 Clint Eastwood stava per essere il vecchio Bruce Wayne nel film di Batman Beyond?

Batman Beyond è una popolare serie animata pubblicata nel 1999 come parte del DC Animated Universe, realizzata da Bruce Timm, Paul Dini, Dwayne McDuffie e Alan Burnett: lo show era un sequel della serie animata Le nuove avventure di Batman, a sua volta sequel del capostipite Batman: The Animated Series, e raccontava la storia dell'adolescente Terry McGinnis, che scopriva i segreti di un Bruce Wayne ormai in pensione e da questi ereditava il ruolo di nuovo Batman.

Ebbene, nell'intervallo di tempo che separa i film del cavaliere oscuro di Joel Schumacher con Val Kilmer e George Clooney da quelli di Christopher Nolan con protagonista Christian Bale, la Warner Bros. aveva pensato di affidare a Clint Eastwood il ruolo di Batman: all'epoca, ovvero circa venti anni fa, l'icona del cinema western americano aveva circa settant'anni, l'età ideale per il Bruce Wayne di Batman Beyond, e infatti il progetto entrò attivamente in produzione. Sebbene non decollò mai definitivamente e fu scartato nel giro di qualche mese, oggi sappiamo che la storia avrebbe incorporato anche alcuni elementi de Il ritorno del cavaliere oscuro di Frank Miller, che sarebbe calzato letteralmente a pennello alla personalità implacabile e cinica del Clint Eastwood post Gli spietati.

Oggi, tuttavia, la Warner è riuscita a realizzare il vecchio sogno del Bruce Wayne 'anziano': questa versione del personaggio, infatti, è stata affidata a Michael Keaton, che tornerà come Batman in ben due diversi film DC di prossima uscita, The Flash e Batgirl: quest'ultimo, nello specifico, sarà una sorta di rilettura di Batman Beyond, col vecchio Bruce Wayne di Keaton che farà da mentore non a Terry McGinnis bensì a Barbara Gordon, interpretata da Leslie Grace.