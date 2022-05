Clint Eastwood e l'Uomo Senza Nome: quanto fu pagato per la Trilogia del Dollaro?

Che ne sarebbe stato di Clint Eastwood senza Sergio Leone? Il nostro pistolero preferito avrebbe forse trovato comunque la sua via per entrare nel firmamento di Hollywood, ma è innegabile che il personaggio dell'Uomo senza Nome abbia contribuito in maniera decisiva alla sua definitiva esplosione come icona del cinema.

Il buon Clint, come tutti voi sicuramente saprete, lavorò con Sergio Leone per soli tre film, tutti entrati a pari merito nella storia della settima arte: stiamo parlando di Per un Pugno di Dollari, Per Qualche Dollaro in Più e Il buono, il Brutto, il Cattivo, lavori che tra il 1964 e il 1966 riscrissero la grammatica del western grazie alla mano sapiente del buon Sergio e, ovviamente, al volto indimenticabile di Eastwood.

Gloria a parte, però, parliamo di numeri: quanto guadagnò il nostro Clint per le sue tre apparizioni nel ruolo dell'Uomo senza Nome? Prevedibilmente, il suo esordio non fu particolarmente remunerativo: Per un Pugno di Dollari fruttò infatti ad un Eastwood praticamente sconosciuto la modesta cifra di 15.000 dollari, ma dal secondo film della Trilogia del Dollaro le cose cominciarono ad andare decisamente meglio.

Per la sua partecipazione a Per Qualche Dollaro in Più, infatti, la star de Gli Spietati si vide versare sul conto in banca ben 50.000 dollari: più del triplo del suo precedente ingaggio! Il boom, però, si ebbe in occasione del capitolo conclusivo della trilogia, quell'Il Buono, il Brutto, il Cattivo che portò nelle tasche di Eastwood qualcosa come 250.000 dollari più una percentuale sugli incassi del film.

Insomma, non sappiamo come sarebbe andata la carriera di Clint Eastwood senza l'intervento di Sergio Leone... Ma certo è che il nostro cowboy preferito sarà più che contento che le cose siano andate in questo modo! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Cry Macho, l'ultimo film di Eastwood da regista e attore.