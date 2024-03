Clint Eastwood tratta gli attori come fossero cavalli, parola di Tom Hanks

Avete letto bene, perché pare sia proprio così: l'approccio di Clint Eastwood con gli attori è un po' quello che ci si immagina possa avere con i cavalli, dato che l'autore hollywoodiano è esperto anche di quadrupedi con la criniera. E non lo diciamo noi, ma Tom Hanks.

L'attore ha infatti raccontato che negli altri film solitamente c'è molta enfasi sul dire "azione" prima di iniziare a girare, spesso urlandolo a tutto il set. Clint Eastwood invece fa un segno con il dito indice, come una specie di cerchio nell'aria, che il resto della crew ripete.

A quel punto guarda l'attore e in maniera tranquilla gli dice: "Ok, vai pure". Al massimo può giusto chiedere di rifare la scena o dire basta così. Tom Hanks allora ha chiesto a Clint Eastwood come mai usa questo metodo, e lui gli ha spiegato che quando faceva l'attore in Gli uomini della prateria (serie tv western andata in onda dal 1959 al 1966) era pieno di registi vecchio stampo con il megafono che amavano tutto il crescendo prima di dire "azione!".

Solo che stando a Clint Eastwood tutto quel clamore faceva imbizzarrire i cavalli, perciò aveva iniziato a chiedere ai registi se c'era un modo per cui potessero dirgli di iniziare a recitare evitando il rumore. E così da quel momento ha interiorizzato la cosa e quando ha iniziato a dirigere film l'ha applicata lui stesso.

E voi la sapevate questa? Secondo voi è il metodo giusto?

