Clint Eastwood senza tempo: a 90 annunciato il nuovo film Cry Macho

Clint Eastwood ha in programma di produrre, dirigere e recitare nel dramma d'avventura Cry Macho, suo ennesimo progetto firmato per la Warner Bros..

Il film, prodotto attraverso il suo celebre banner Malpaso, sarà basato sull'omonimo romanzo del 1975 di N. Richard Nash, che ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Nick Schneck. Venne svelato addirittura durante il Festival di Cannes 2011, quando il New York Times riferì che Arnold Schwarzenegger sarebbe stato il protagonista per la regia di Brad Furman; lo stesso Eastwood aveva in programma di recitare nel film dirigerlo alla fine degli anni '80, ma nel 1988 lo scartò per realizzare Scommessa con la Morte.

Cry Macho racconta la storia di un addestratore di cavalli in rovina che progetta di guadagnare $50mila dollari portando via un ragazzo messicano da sua madre a Città del Messico per consegnarlo a suo padre in Texas. Per il momento non sono stati comunicati gli altri membri del cast, quindi rimaniamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Eastwood, che ha compiuto 90 anni a maggio, è rinomato per essere in grado di girare i suoi film velocemente, e recentemente ha diretto e interpretato The Mule, che abbiamo inserito nella nostra classifica dei migliori film del 2019, e diretto Richard Jewell.

