Quella volta che Clint Eastwood e Sylvester Stallone furono quasi Superman

Superman è uno dei ruoli più iconici nella cultura pop. Trovare l'attore adeguato che possa essere credibile e incarnare i valori che caratterizzano in maniera peculiare il personaggio non è affatto semplice. Il prossimo interprete sarà David Corenswet ma Christopher Reeve venne scelto per il film del 1978 tra molti candidati.

Ilya Salkind, produttore di Superman, ha svelato che DC Comics era in possesso di una 'lista dei desideri' di attori graditi per il ruolo. Praticamente quasi tutti i grandi attori degli anni '70 erano dei papabili interpreti: Paul Newman, Warren Beatty, Dustin Hoffman, Robert Redford, Clint Eastwood, Nick Nolte, James Caan, Jon Voight, Burt Reynolds, Charles Bronson, Sylvester Stallone e Steve McQueen.



Ma quale fra loro sarebbe stato un buon Superman? L'idea era quella di ingaggiare un nome importante che avesse già una fan base consolidata.

Intervistato da The Hollywood Reporter, Salkind ha dichiarato che non era convinto di Dustin Hoffman, nonostante gli fosse stato offerto il ruolo. Esclusi anche Bronson e Reynolds. Sylvester Stallone venne ritenuto 'troppo etnico' mentre Paul Newman rifiutò, così come Nick Nolte, che avrebbe voluto dare al personaggio una nota schizofrenica.

Marlon Brando fuggì dopo aver preso i propri due milioni per l'interpretazione di Jor-El, secondo le testimonianze dell'epoca.



Alla fine il ventiseienne semisconosciuto Christopher Reeve, con qualche esperienza a Broadway, venne ritenuto perfetto per il ruolo e sbaragliò la concorrenza. Il resto è storia.

Christopher Reeve fu allenato da Darth Vader per il ruolo; David Prowse aiutò l'attore nel training per l'interpretazione di Superman.