Clint Eastwood, svelata la data di uscita ufficiale di Cry Macho

Clint Eastwood si prepara a tornare con Cry Macho, un film che il leggendario attore e regista ha inseguito per quasi 40 anni e per il quale finalmente Warner Bros. ha annunciato una data di uscita ufficiale.

Il film sarà distribuito a partire dal giorno 22 ottobre, e negli Stati Uniti arriverà sia nelle sale cinematografiche che in streaming on demand grazie alla piattaforma HBO Max. Non c'è ancora una data per il mercato italiano, ma chissà che Eastwood non possa prima passare per il Festival di Venezia. Come al solito vi terremo aggiornati.

Basato sull'omonimo romanzo di N. Richard Nash, il film vede la leggendaria star di Hollywood nei panni di una ex stella di rodeo oggi rimediatosi allevatore di cavalli e che, nel 1978, accetta un lavoro un po' particolare: riportare ad un suo ex datore di lavoro il giovane figlio, che vive in situazioni disagiate con la madre alcolizzata. Attraversando il Messico rurale sulla via del ritorno verso il Texas, l'improbabile coppia affronterà un viaggio inaspettatamente impegnativo, durante il quale il cavaliere stanco del mondo potrà trovare il proprio senso di redenzione insegnando al ragazzo cosa significa essere un brav'uomo.

Eastwood ha diretto il film su una sceneggiatura di N. Richard Nash e Nick Schenk, con cui il regista vincitore dell'Oscar ha lavorato in precedenza nel 2008 per Gran Torino e più recentemente per The Mule: si tratta di un progetto da sogno per la star de Gli Spietati, che addirittura opzionò i diritti del libro alla fine degli anni '70, poco dopo la pubblicazione del romanzo; nel corso degli anni, il ruolo del protagonista è passato sulle scrivanie di diverse star di Hollywood, tra le quali Roy Scheider, Burt Lancaster, Pierce Brosnan, Arnold Schwarzenegger e lo stesso Eastwood, che ad un certo punto rimandò la produzione di questo film per tornare nei panni dell'ispettore Callaghan Dirty col film The Dead Pool.