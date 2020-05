Clint Eastwood, le straordinarie storie vere dietro al film Ore 15:17 - Attacco al Treno

Dopo lo spartiacque rappresentato dal controverso J. Edgar, Clint Eastwood ha iniziato a raccontare col suo cinema il mito dell'Avarage Joe americano tramite una serie di film incentrati su incredibili storie vere capitate a persone comuni.

Da Jersey Boys e American Sniper (entrambi del 2014), passando per Sully (2016) fino ad arrivare a Il corriere - The Mule (2018) e Richard Jewell (2019), Eastwood si è concentrato sull'americano medio al centro di situazioni straordinarie, e sebbene non sia propriamente il più riuscito Ore 15:17 - Attacco al treno è anche un po' l'esempio più fulgido di questa nuova fase dell'autore.

Eastwood, infatti, per raccontare questo episodio di coraggio nella lotta al terrorismo reclutò Spencer Stone, Anthony Sadler e Alek Skarlatos, ovvero i tre ragazzi che vissero in prima persona quei momenti terribili: eroi per caso nella vita reale, i tre non attori divennero per Eastwood eroi sullo schermo, e furono chiamati a recitare nelle parti di se stessi e rivivere quei momenti fatidici per la camera del leggendario regista.

Come noterete guardando il film, in onda questa sera su Rete 4, la prima persona a combattere il terrorista sul treno fu un francese: in questo caso non si tratta del vero passeggero del treno, dato che n seguito il francese avrebbe rifiutato la Legione d'Onore e chiese di rimanere anonimo perché temeva rappresaglie da altri islamisti che vivono in Francia.

Inoltre, la sfortuna non abbandonò uno dei protagonisti: circa otto settimane dopo gli eventi raccontati nel film, Spencer Stone fu pugnalato alla schiena diverse volte da James Tran, fuori da un night club a Sacramento. Stone ha subito ferite ai polmoni, al fegato e al cuore e ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico a cuore aperto di emergenza. Nel 2017, Tran è stato dichiarato colpevole di tentato omicidio, di gravi lesioni personali e dell'uso di un'arma mortale. Dopo la sua condanna a nove anni di prigione, Stone ha dichiarato: "Lo perdono. Tutti prendiamo decisioni stupide, alcune più stupide di altre. Spero che adesso abbia il tempo di riflettere su ciò che ha fatto."

