Clint Eastwood il più sopravvalutato degli anni '80 e '90? Lo disse Ray Liotta

Clint Eastwood è una vera e propria leggenda del cinema moderno. E' raro sentire qualcuno parlare negativamente di lui sia come attore che come regista. Pare che non fosse di questa idea Ray Liotta che definì Eastwood l'attore più sopravvalutato degli anni '80 ed '90.

Insomma, non siamo particolarmente abituati a sentire qualcuno rivolgersi in maniera negativa verso un maestro del cinema come lui. Mentre sono iniziate le riprese dell'ultimo film di Clint Eatwood, sono circolate nuovamente delle affermazioni di Ray Liotta di qualche anno fa. L'attore è sempre stato famoso per la sua brutale onestà e per la sincerità che, molto spesso, lo ha reso anche "antipatico" a moltissimi vertici di Hollywood.

Il defunto attore, durante una sua intervista di qualche anno fa con Andy Cohen aveva risposto ad alcune domande scottanti. Una di queste riguardava "l'attore più sopravvalutato degli anni '80 e '90". La sincerità e l'imprevedibilità della risposta di Liotta, lasciò senza parole addirittura il conduttore. L'accusa lanciata verso un attore così leggendario, ha sicuramente lasciato senza parole moltissime persone.

Nel frattempo, Martin Scorsese ha ammesso che avrebbe amato lavorare con Liotta nuovamente dopo Quei Bravi Ragazzi, ma le condizioni non lo hanno permesso. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!