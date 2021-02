Clint Eastwood su Sky: da Richard Jewell a Gran Torino, tutti i film anche in streaming

Da domani sabato 13 Clint Eastwood arriva su Sky: fino a venerdì 19 febbraio, infatti, su Sky Cinema Collection partirà una programmazione dedicata al grande attore e regista protagonista di alcuni dei film più famosi e importanti della storia del cinema.

Per tutta la settimana su Sky Cinema Collection – Clint Eastwood Mania saranno disponibili tantissimi titoli, dai western più iconici ai film più recenti, che saranno visibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV nella collezione dedicata.

In evidenza lunedì 15 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection – Clint Eastwood Mania la prima visione del film Richard Jewell, diretto da Clint Eastwood e prodotto da Leonardo DiCaprio e Jonah Hill, con un cast d’eccezione che include Sam Rockwell, Jon Hamm, Olivia Wilde e Kathy Bates, quest’ultima candidata come miglior attrice non protagonista agli Oscar e ai Golden Globes 2020.

Inoltre, la programmazione del canale includerà anche la saga completa dedicata all’ispettore Harry Callaghan, interpretato da Eastwood nei 5 film che la compongono (Ispettore Callaghan: Il Caso Skorpio È Tuo!, Una 44 Magnum Per L’ispettore Callaghan, Cielo Di Piombo Ispettore Callaghan, Coraggio... Fatti Ammazzare e Scommessa Con La Morte), oltre ovviamente alla celeberrima “Trilogia Del Dollaro” di Sergio Leone - composta da Per Un Pugno Di Dollari, Per Qualche Dollaro In Più e Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo.

Sempre in ambito western sono previsti anche Impiccalo Più In Alto con Bruce Dern e Il Cavaliere Pallido, oltre agli irrinunciabili cult come Fuga da Alcatraz di Don Siegel, Nel centro del mirino e Brivido nella notte, l'opera prima di Michael Cimino Una calibro 20 per lo specialista, il poliziesco L’uomo dalla cravatta di cuoio, La notte brava del soldato Jonathan e Bird, scritto e diretto da Eastwood e interpretato da Forrest Whitaker. che ha qui anche un ruolo minore. Inoltre, on demand su Sky disponibili anche altri film in onda sui canali Premium Cinema, tra cui Mystic River, Lettere da Iwo Jima e Gran Torino.

