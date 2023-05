Clint Eastwood, Sideshow produce la nuova action figure dell'Uomo senza nome

Sideshow Collectibles ha presentato sul mercato una nuovissima Clint Eastwood Legacy Collection. E questa volta il personaggio è di quelli iconici perché l'action figure è del personaggio celeberrimo interpretato nei film western di Sergio Leone, l'Uomo senza nome, protagonista dell'indimenticata Trilogia del Dollaro.

Qualche settimana fa è stato annunciato l'ultimo film da regista di Clint Eastwood, al quale la star sta già assiduamente lavorando da diverse settimane.



Nel frattempo per i fan di Eastwood segnaliamo il nuovo prodotto Sideshow. L'Uomo senza nome è tornato in una versione Premium di ben 24 pollici d'altezza.Un design accurato per un oggetto imperdibile per tutti i fan del cinema di Clint Eastwood, famoso dapprima come attore e poi negli ultimi decenni come stimato regista.

Il prezzo online è attualmente di 635 dollari, e la data di distribuzione sul mercato è fissata all'aprile 2024.



"Nemmeno qui c'è un nome. Vedi, questo è quello che mi ha detto Bill Carson... Era la tomba contrassegnata come 'Sconosciuto', proprio accanto ad Arch Stanton". Sideshow ha presentato così 'The Man with no Name Premium Format Figure', un'action figure progettata e sviluppata in collaborazione con lo stesso Clint Eastwood.

"Questo oggetto da collezione con licenza ufficiale è un'aggiunta Premium alla collezione di qualsiasi appassionato di cinema".



L'oggetto si ispira al personaggio degli spaghetti western del regista italiano. Su Everyeye potete approfondire il rapporto speciale tra Clint Eastwood e Sergio Leone.