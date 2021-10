Clint Eastwood, il regista di Cry Macho vince una causa multimilionaria: i dettagli

Nonostante i suoi 91 anni, Clint Eastwood rimane una delle personalità più agguerrite di Hollywood. Nonostante il suo ultimo film, Cry Macho, è stato un flop al botteghino, il regista ha ottenuto una vittoria differente in un altro campo da gioco. Eastwood è uscito vincente da una causa multimilionaria contro un'azienda di CBD.

Inossidabile Clint. Se siete dei suoi fan ecco 5 film in streaming di Eastwood da recuperare. Nel frattempo il regista e attore è stato impegnato anche in altre faccende, di carattere giudiziario. La scorsa estate Eastwood ha avviato due azioni legali nei confronti di tre produttori di CBD, un estratto benefico della marijuana, rivendicando falsa approvazione, violazione del marchio e violazione del diritto comune. I problemi di Eastwood sono sorti quando il marketing dei prodotti in questione ha utilizzato citazioni del regista fuori contesto, dando l'impressione fuorviante che stesse in tal modo supportando l'attività delle aziende.



Ora Eastwood e Garrapata, la società che possiede e gestisce i diritti della sua immagine, hanno ricevuto un risarcimento da 6 milioni di dollari, 95.000 dollari per coprire le spese legali e un'ingiunzione permanente all'azienda per l'utilizzo futuro del nome o dell'immagine.

Ecco le parole del suo legale nel luglio 2020, quando venne intentata la causa alla corte federale di Los Angeles:"In realtà il signor Eastwood non ha alcun legame di nessun tipo con nessuna azienda che vende CBD e non ha mai rilasciato un'intervista a proposito. Il signor Eastwood ritiene responsabili le persone e le entità che hanno erroneamente elaborato questo schema, diffuso false e dannose dichiarazioni su di lui e tratto illegalmente profitto dal suo nome e dalla sua immagine".



