Clint Eastwood e quel rapporto speciale con Sergio Leone: 'Parlavamo a gesti'

Questa sera Clint Eastwood torna in tv con Fai Come ti Pare ma, quando si parla dell'attore di San Francisco non si può fare a meno di citare anche Sergio Leone e quel rapporto speciale nato tra i due che li ha portati ad essere tra le figure più celebri e rappresentative della cinematografia internazionale.

I due però, che hanno reso grande il genere degli spaghetti western, non parlavano nemmeno la stessa lingua e per tale ragione sui set dei loro film hanno dovuto ingegnarsi per comprendersi come meglio potevano e così, hanno deciso parlare semplicemente a gesti.

"Sergio Leone non parlava inglese e io non parlavo italiano quando ci siamo conosciuti" ha rivelato Eastwood nel documentario a lui dedicato. "Quindi ce la siamo cavata con il linguaggio dei gesti dove lui, essendo italiano, se la cavava molto meglio di me. Insomma, parlavamo a gesti".

Eastwood e Leone non hanno parlato per 20 anni a causa di C'era una volta il west ma, nonostante tutto, il regista italiano è stato per lui un vero e proprio faro per la sua carriera dietro la macchina da presa.

"Cosa ho preso da lui? Era bravissimo nei paesaggi, sapeva come esaltarli, ma soprattutto era estremamente audace, coraggioso, non ha mai avuto paura di provare qualcosa di nuovo, di mai fatto al cinema. Mi ha influenzato come regista in tante cose e sicuramente per il suo sguardo e la sua ironia. Con lui è stata comunque una grande avventura".